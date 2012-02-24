У НУ цікавляться, доки агенти Кремля будуть визначати політику України

Холодна газова війна з Росією стала можливою через дворічну бездіяльність української влади.

Про це заявив голова центрвиконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК, повідомляє прес-служба партії.

На його переконання, повторення ситуації 2009 та попередніх років, коли «Газпром» безапеляційно звинувачує Україну фактично у крадіжці транзитного газу, є результатом того, що українська влада за останні два роки не зробила навіть мінімально необхідних дій для захисту інтересів країни в газових відносинах з Росією.

«Якби сьогодні на кордоні з Росією були побудовані газовимірювальні станції, то в «Газпрому» не було би жодної можливості вже вкотре перекладати вину за недопостачання газу в країни ЄС на Україну, руйнуючи без того низький рівень довіри до неї як транзитної країни. Попри постійні обіцянки Президента і уряду щодо відновлення енергетичної незалежності країни, елементарного кроку з встановлення газових лічильників, який би міг забезпечити прозорість у відносинах з Росією, так і не було зроблено», - зауважив С.БОНДАРЧУК.

За його словами, виникають цілком резонні запитання: «В чиїх інтересах діють українські чиновники, - свого народу чи іноземних держав? Доки агенти Кремля будуть визначати державну політику України?»

«Українські громадяни мають повне моральне право задати ці питання нинішній владній команді, яка вже два роки керує країною, і в тому числі несе повну відповідальність за її енергетичну безпеку. Чому влада підписала антиконституційні Харківські угоди, обмінюючи газ на суверенну територію, чому Україна не звернулася до Стокгольмського арбітражу щодо перегляду газових контрактів – так, як це успішно зробили п’ять інших європейських країн? Чому в країні так і не реалізовано програми енергозбереження у виробництві та комунальному секторі, що дозволило би вдвічі скоротити наші потреби у газі?», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

«Це прямі питання до Президента, прем’єр-міністра та профільних міністрів. Нескладно підрахувати, що в результаті такої «діяльності» та бездіяльності цієї влади наша країна зазнала мільярдних збитків. І ці чиновники безумовно мають нести відповідальність за свої дії перед народом – в тому числі шляхом виплати у бюджет багатомільйонних компенсацій з власної кишені», - наголосив голова центрвиконкому партії «Наша Україна».