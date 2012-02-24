У Януковича питання про призначення «забіяки» міністром викликало посмішку

У Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА питання про доцільність призначення "депутата-забіяки" Дмитра САЛАМАТІНА на пост міністра оборони викликало посмішку.

Про це повідомляється на сайті телеканалу ICTV, на якому транслюється інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧА.

Президент запевнив, що ветерани, з якими він зустрічався, висловили задоволення новим призначенням: "Вони якраз сказали мені - нарешті боєць прийшов".

В.ЯНУКОВИЧ назвав події, які відбувалися в парламенті за участю Д.САЛАМАТІНА, емоціями: "Ми їх не виправдовуємо. Це особливості українського парламенту".

"САЛАМАТІН пройшов за короткий період часу дуже серйозний шлях. І ось вони (ветерани) звернули увагу на те, що перші призначення, які були зроблені (правильні). Це люди дуже шановні в армії, у Збройних силах України", - сказав глава держави.

Телеканал нагадує, що Д.САЛАМАТІН "прославився" активною участю в бійках під час ратифікації у Верховній Раді угоди щодо Чорноморського флоту РФ, а також побиттям опозиційних депутатів 16 грудня 2010 року. Кілька народних обранців від БЮТ потрапили тоді в лікарню.