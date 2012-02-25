Янукович про свободу слова, конкурентне середовище і залишки ментальності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що влада реагуватиме на усі сигнали стосовно обмеження свободи слова.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.

«Якщо такі випадки є, значить, ми повинні відслідкувати, які заходи вживаються, яка реакція. Не було такого випадку, щоб ми не реагували, якщо виникали ці питання», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

«Ніколи за всі часи, коли я був при владі, я не ставив питання обмеження свободи слова. Ніколи! Тобто ми не ставили собі це за мету. Навпаки, ми ставили питання, як створити конкурентне середовище. А конкурентне середовище неможливо створити без свободи слова», – сказав Президент.

Водночас він погодився, що певні питання щодо свободи слова в Україні існують, що, на думку В.ЯНУКОВИЧА, пов’язано із «залишками ментальності минулого» у чиновників різних рівнів. «Та що стосується динаміки, звичайно, таких випадків стає все менше і менше. Я впевнений, що ми на цьому шляху подолаємо ті недоліки, які у нас ще є», – сказав він.