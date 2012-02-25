В Дубліні пройдуть переговори щодо Придністров’я в форматі 5+2
11:36, 25 лютого 2012Політика
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Почати планують у неділю
Офіційні переговори з питань Придністров’я в форматі “5+2” розпочинаються 26 лютого в Дубліні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.
Згідно з повідомленням, у дводенних переговорах візьмуть участь представники конфліктуючих сторін, посередників та спостерігачів – Молдови, Придністров’я, ОБСЄ, України Росії, ЄС та США.
У ході зустрічі, зокрема, планується обговорити принципи та процедуру ходу переговорів.
Ця зустріч стане другою офіційною в переговорному процесі після майже шестирічної паузи в переговорах.
Як повідомляв УНІАН, офіційні переговори в форматі “5+2” були зупинені у лютому 2006 року і відновлені лише у листопаді 2011 року.
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