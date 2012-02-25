В Дубліні пройдуть переговори щодо Придністров’я в форматі 5+2

Офіційні переговори з питань Придністров’я в форматі “5+2” розпочинаються 26 лютого в Дубліні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.

Згідно з повідомленням, у дводенних переговорах візьмуть участь представники конфліктуючих сторін, посередників та спостерігачів – Молдови, Придністров’я, ОБСЄ, України Росії, ЄС та США.

У ході зустрічі, зокрема, планується обговорити принципи та процедуру ходу переговорів.

Ця зустріч стане другою офіційною в переговорному процесі після майже шестирічної паузи в переговорах.

Як повідомляв УНІАН, офіційні переговори в форматі “5+2” були зупинені у лютому 2006 року і відновлені лише у листопаді 2011 року.