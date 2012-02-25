У Санкт-Петербурзі опозиція вимагає чесних виборів

У Санкт-Петербурзі (Росія) розпочалася хода прихильників опозиції з вимогою проведення чесних виборів

Як повідомляє "Росбалт", учасники акції вирушили колонами від БКЗ "Жовтневий" і пройдуть до Конюшної площі, де відбудеться мітинг.

Організатором акції є "Громадянський комітет". Для участі у ході й мітингу до Петербурга прибули громадський діяч Олексій НАВАЛЬНИЙ, координатор "Лівого фронту" Сергій УДАЛЬЦОВ, лідер Об`єднаного громадянського фронту Гаррі КАСПАРОВ та інші.

Ходу очолюють організатори акції з плакатом "За чесні вибори", замикають колону представники руху "Інша Росія" і націоналісти.

Спочатку організатори ходи "За чесні вибори" планували провести її на Невському проспекті, проте адміністрація Петербурга виступила проти такого маршруту. Очікується, що участь в акції візьмуть до 25 тисяч людей. Офіційних відомостей про кількість учасників маршу до Конюшної площі не надходило.

Вибори президента Росії відбудуться 4 березня.