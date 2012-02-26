У Тернополі представники громадської організації «Сокіл» провели на вулицях міста збір коштів «для відправлення» президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у заслання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», акцію провели з нагоди 2-ої річниці перебування В. ЯНУКОВИЧА на посаді Глави держави.

Захід молоді люди проводили на всіх масивах міста, ходячи вулицями із скриньками, на яких був напис «Збір коштів для відправлення ЯНУКОВИЧА на Магадан». Також представники «Соколу» принагідно роздавали людям листівки із словесними «ляпами» Президента.

«Цією акцією ми показали, що незгідні з політикою нової влади і будемо боротися з нею всіма можливими шляхами. Адже політику гаранта Конституції вважаємо відверто антиукраїнською, згубною для нашої культури, історії та української мови», – зазначив голова Тернопільської організації «Сокіл» Ігор БОЙЧУК.

За його словами, тернополяни з гумором поставилися до їхньої акції та охоче кидали гроші у скриньки. Загалом було зібрано близько 500 грн., які члени організації скерують на благодійну акцію «Від серця до серця» для хворих дітей.