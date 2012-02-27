Захист Луценка оскаржить вирок

Захист екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА оскаржить вирок, як тільки отримає на руки повний текст судового рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам після завершення судового засідання повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ ((УНІАН: Ю.ЛУЦЕНКА засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна).

«Як тільки отримаємо на руки судове рішення в друкованому вигляді, ми тут же подамо апеляцію», - сказав він, зауваживши, що згідно з рішенням суду, на це відведено 15 діб з моменту проголошення вироку.

Коментуючи безпосередньо вирок екс-міністру, О.БАГАНЕЦЬ зауважив, що він був абсолютно очікуваним. «Я, чесно кажучи, іншого не очікував. Єдине, що мене цікавило як фахівця – яким чином суд буде обгрунтовувати свою позицію для того, щоб винести обвинувальний вирок ЛУЦЕНКУ», - сказав він.

При цьому він зауважив, що коли почув з вироку, що суд обгрунтовує свою позицію на підставі показів осіб, які надавали їх на досудовому слідстві і які до суду не з’явилися, а їхню неявку суд визнав поважною і скористався їхніми показами, наданими на досудовому слідстві, «для мене все стало зрозумілим – що ніхто не буде враховувати того, що було здобуто в ході судового слідства».