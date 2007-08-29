Тимошенко заявляє про змову великих політиків

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати ініціативні групи з проведення конституційного референдуму наслідком змови великих політиків, «які не хочуть дати хоча б маленьку можливість людям сказати своє слово».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер бооку заявила на прес-конференції у Олександрії Кіровоградської області.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на тому, що 9 питань, які БЮТ планує винести на всенародний референдум, є абсолютно незручними для влади.

«Влада не хоче позбавлятися права призначати і звільняти суддів. Вона не хоче знімати недоторканність і пільги. І саме тому цей референдум зупинений», - заявила вона.

«Люди, які займають найвищі державні посади, не планують віддавати повноваження на місця. Вони не хочуть також бути підконтрольними. Внаслідок цього відбувається змова великих політиків для блокування референдуму», - підкреслила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що сьогодні ЦВК, на жаль, займається “політиканством”. «Дуже прикро, що маріонеткові члени ЦВК служать не Конституції, де чітко записано: якщо люди зібрали 3 мільйони підписів – вони мають право проводити референдум, які б питання вони туди не виносили. Це і є якраз влада народу», - сказала вона.

За словами лідера БЮТ, сьогодні члени ЦВК, так само як і судді Конституційного Суду, перетворилися у заручників політичних рішень.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації ряду ініціативних груп з проведення конституційного референдуму.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що блок оскаржить в суді відповідні ухвали ЦВК.