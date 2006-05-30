Вітренко хоче зірвати курортний сезон в Криму?

В Міністерстві закордонних справ України вважають ситуацію, що склалась навколо американського військового судна в порту Феодосії, політиканством і спробою зірвати курортний сезон в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК.

Він зазначив, що в МЗС України повністю підтримують позицію Міністерства оборони з цього питання.

В.ФІЛІПЧУК також зазначив, що це був торговельний корабель. «Те, що відбулося це дійсно, є політиканство, яке не має під собою жодних підстав», - сказав він.

В.ФІЛІПЧУК також додав, що, на його думку, це не лише політиканство, а й бажання зірвати курортний сезон в Криму, тобто завдати удару по економічному благополуччю півострова. «Ті, хто ініціюють подібні відверті, безгрунтовні, я б навіть сказав, абсурдні провокації, мають відчувати відповідальність за те, що своїми діями вони відлякують туристів, причому без будь-яких для цього підстав», - додав В.ФІЛІПЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Феодосію прибуло транспортне судно США „Едвантедж”, з якого було розвантажено інженерну техніку і будівельні матеріали, призначені для вдосконалення навчально-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил України.

Водночас мiсцевi жителi влаштували бiля ворiт порту стихiйний мiтинг. Вони висловлювали обурення з приводу того, що їм нiчого не вiдомо про мету вiзиту американцiв, а також що iноземнi вiйська присутнi без дозволу Верховної Ради.

В Мiнiстерствi оборони України пояснили, що судно "Едвантедж" - це передовий загiн, який готує плановi навчання "Сi бриз-2006". За їхніми словами, цей захiд був спланований ще в минулому роцi, тобто про нього має знати мiсцева влада та керiвництва порту. Загалом до участi в навчаннях запрошено 40 країн. А те, що дозволу на присутнiсть американцiв вiд парламенту немає, в Мiноборони вважають проблемою тимчасовою. Поки представники НАТО зводитимуть казарми, згоду українськi вiйськовi сподiваються отримати.