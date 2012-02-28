Попов обіцяє оновити громадський транспорт

Оновлення парку автобусів та тролейбусів – один із перших кроків міської влади в рамках реалізації програми модернізації системи громадського транспорту. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час огляду нового рухомого складу в автобусному парку №6 комунального підприємства «Київпастранс».

«Ми розпочали процес інтенсивного оновлення громадського транспорту. Буквально за 7-10 днів на маршрути вийде понад 100 одиниць нового рухомого складу. І це лише перший етап. Протягом наступних трьох місяців Київ отримає ще близько 300 одиниць техніки. Загалом ми плануємо випустити на лінії 400-450 нових автобусів та тролейбусів», – розповів Олександр Попов.

Він наголосив, що на цьому програма модернізації громадського транспорту не завершиться. Так, за словами голови КМДА, сьогодні силами київських підприємств виробляється 6 нових трамваїв, а вже за 4-5 місяців міська влада планує отримати близько 20 трамваїв столичного виробництва.

«2012 рік – рік позитивних зрушень у розвитку комунального громадського транспорту. Ми виводимо сферу пасажирських перевезень на більш високий рівень», – додав Олександр Попов.

Нагадаємо, що вже на початку березня маршрутами громадського транспорту почнуть курсувати 74 нових автобуси та 31 тролейбус, які комунальне підприємство «Київпастранс» придбало за кредитні кошти ЄБРР. Збільшити кількість рухомого складу в першу чергу планують на найбільш соціально-важливих маршрутах.