Політолог: важко уявити Кличка, який буде займатися під'їздами

На цей момент у відкритих джерелах практично відсутня інформація про команду Віталія Кличка, яка буде з ним працювати в разі його перемоги на виборах мера Києва або депутатів до Верховної Ради. Так прокоментував зниження рейтингу лідера партії «УДАР» політолог Кость Бондаренко, повідомляє Главком.

«Кияни абсолютно не знають, кого приведе Віталій Кличко у владу і хто буде займати відповідальні посади, наприклад заступника з ринків, заступника з благоустрою, заступника з землевідведення тощо. Це дуже важливий момент, який незрозуміло чому команда Кличка випустила з уваги. Досить великий відсоток жителів міста сприймає функції мера столиці як представницькі. Це саме ті 20-25%, які сьогодні готові голосувати за Кличка. Але більшість киян все-таки задаються питанням, а як ця людина розбирається в господарстві? Що він буде робити в місті і для міста? З ким він буде це робити? – зазначив політолог і додав. – Мені, наприклад, важко уявити Віталія Кличка, який буде займатися каналізацією, трубами, дахами, під`їздами, дорогами і всім іншим міським господарством».

У свою чергу, значне зростання рейтингу голови КМДА Олександра Попова політолог пояснює правильно обраною політикою, якої дотримується Попов.

«Попов обрав ідеальну з точки зору киян тактику – менше говорити, більше робити. У цьому він дуже контрастує з політиками, які в попередні роки діяли навпаки, що призвело до великих проблем у столиці. Другий момент – активна робота Попова щодо поліпшення і реформування різних галузей (медицини, освіти тощо), до якої він залучив киян. Ці процеси проходять, можливо, непомітно для медіа-простору, але насправді, наскільки мені відомо, в професійних колах – я маю на увазі педагогів, лікарів – ініціативи Попова дуже популярні й жваво обговорюються», – зазначив Кость Бондаренко.

Нагадаємо, 28 лютого на спільній прес-конференції Центру «Соціальний моніторинг» та Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременко були оприлюднені результати соціологічного дослідження. Якби вибори мера Києва проходили в лютому, за Віталія Кличка проголосували б 32,2% виборців, за Олександра Попова – 29,5% (дані щодо киян, які виразно відповіли, що прийдуть на вибори). У порівнянні з грудневими показниками (дані щодо всіх киян) рейтинг Віталія Кличка виріс на 0,2%, Олександра Попова – на 6,4%.

Опитування проходило в Києві з 10 по 20 лютого. Усього опитано 2018 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв`ю за місцем проживання респондента «віч-на-віч».