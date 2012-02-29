ВР знайшла заміну Каськіву і Лелюку

Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами представника він блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Євгена ТАЛИШЕВА та представника від Партії регіонів Бориса БІЛАША.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні комісії.

Є.ТАЛИШЕВА було визнано обраним народним депутатом замість Владислава КАСЬКІВА, а Б.БІЛАША – замість Олексія ЛЕЛЮКА, повноваження яких Верховна Рада достроково припинила 23 лютого 2012 року.

Наступною постановою ЦВК зареєструвала народного депутата України Б.БІЛАША, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року.

Є.ТАЛИШЕВ, 1952 року народження, генеральний директор ТОВ "УкрДонбасПром", безпартійний, включений до виборчого списку НУ-НС під № 83.

Б.БІЛАШ, 1941 року народження, народний депутат України V скликання, проживає в місті Донецьку, член Партії регіонів, включений до виборчого списку ПР під № 229.