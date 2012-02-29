СБУ знайшла українців, які атакували держсайти

Співробітники Служби безпеки України провели роз`яснювальні бесіди з користувачами Інтернету, які атакували державні сайти в період з 31 січня по 2 лютого.

Про це повідомив керівник підрозділу СБУ Валентин ПЕТРОВ, пише "proIT".

Так, сьогодні в Києві на VIII конгресі «Україна на шляху до інформаційного суспільства» В.ПЕТРОВ повідомив, що в період атак було встановлено близько 5 тис. активних користувачів.

«Зі значною частиною з них ми провели роз`яснювальні бесіди», - сказав В.ПЕТРОВ. Він зазначив, що за дії користувачів мережі, які порушують роботу держорганів, передбачається кримінальна відповідальність, як і за будь-який інший злочин у реальному світі.

Водночас представник СБУ відмовився коментувати, чи порушені стосовно користувачів кримінальні справи. Він додав, що часто сайти «досили» неповнолітні з домашніх комп`ютерів, коли дізналися, «що закрився їхній улюблений EX.ua. І батьки були вкрай здивовані, почувши про те, чим займаються їхні діти».

В.ПЕТРОВ повідомив, що за 2011 рік і початок 2012 року на сайти держорганів було здійснено 105 атак, спланованих угрупованнями з Ірану, Алжиру і Туреччини. Він зазначив, що сайти не захищені достатньою мірою. Зокрема, в датацентрах, де вони зберігаються, часто не передбачені резервні інтернет-канали.

Як повідомлялося, після закриття МВС популярного файлообмінника EX.ua наприкінці січня, десятки держсайтів працювали з перебоями через масовані DDOS-атаки.