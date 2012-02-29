Янукович готовий поділитися з Кубою досвідом реформ

Україна готова ділитися своїм досвідом реалізації реформ з Кубою.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі із заступником голови Ради міністрів Республіки Куба Маріно МУРІЛЬО сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що здійснення реформ в Україні було серед головних тем обговорення під час його зустрічей на найвищому рівні в рамках державного візиту до Куби восени 2011 року.

Однією з найбільш масштабних та тривалих реформ, що нині реалізуються в Україні, Президент назвав земельну реформу. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що вона має величезне значення як для економіки в цілому, так і для життя кожної людини.

Створення умов для розвитку та роботи малого й середнього бізнесу, зокрема через реформу системи оподаткування, на переконання глави держави, є надзвичайно важливим для розвитку країни. «Правильно спрямована регуляторна політика - це ключ до боротьби з корупцією», - додав він. «У питаннях надання державних послуг дуже важливий принцип «єдиного вікна», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, у проведенні адміністративної реформи, покращенні ефективного державного менеджменту базовою є ліквідація дублюючих функцій держорганів, чіткий розподіл напрямків, контроль та облік роботи. Проведення податкової реформи має величезне значення як для внутрішньої політики, так і для міжнародної співпраці. Адже закордонні інвестори мають бути впевнені у стабільності ситуації у країні, наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також наголосив на важливості бюджетної реформи, яка полягає в ефективному використанні державних фінансових ресурсів і в основі якої закладені системність, контроль та облік. «Це той комплекс реформ, який необхідний для створення ефективної моделі конкурентної економіки», - наголосив він.

Пильної уваги під час модернізації країни, крім економічного блоку, потребує також правоохоронна система, переконаний глава держави. Це - реформування діяльності правоохоронних органів, вдосконалення системи судоустрою та судочинства. «Це реформи, які забезпечать верховенство права та рівність усіх громадян перед законом», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу заступник голови Ради міністрів Куби подякував Президенту України за пропозицію щодо вивчення українського досвіду впровадження реформ. М.МУРІЛЬО зазначив, що досвід України для Куби є дуже важливим і корисним у контексті реформування економіки Куби.