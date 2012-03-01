Чи загрожує Україні видалення з ПАРЄ?

Народний депутат від Партії регіонів Олексій ПЛОТНІКОВ заявляє, що Україна перебуває на вирішальній стадії виконання своїх зобов'язань перед Радою Європи, і причини для позбавлення повноважень української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи відсутні.

Про це він сказав, коментуючи заяви голови групи ЄНП в ПАСІ Лука ВОЛОНТЕ про те, що група ЄНП проситиме про припинення повноважень української делегації в ПАРЄ, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Я абсолютно не бачу жодних передумов для погіршення ситуації в Україні. Вже розпочато процедуру розгляду нового Кримінального процесуального кодексу. А це одна з важливих умов виконання нашою країною своїх зобов'язань перед Радою Європи», - підкреслив політик.

Також О.ПЛОТНІКОВ відзначив, що навіть гіпотетичне позбавлення повноважень української делегації в ПАРЄ – це позбавлення повноважень як представників влади, так і представників опозиції. «Я не думаю, що Європейській народній партії вигідно позбавляти трибуни представників української опозиції у Раді Європи», - відзначив він.

«Щодо можливості призначення термінових дебатів по Україні на квітневій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, то, у принципі, я не бачу необхідності у таких дебатах. Але це право ЄНП - ініціювати чи ні якісь дебати», - зазначив депутат від ПР.

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Як повідомлялося, Л.ВОЛОНТЕ заявив, що група Європейської народної партії проситиме про призупинення повноважень української делегації в ПАРЄ.

"Як наслідок таких чітких політичних дій з боку України, які суперечать рекомендаціям Ради Європи, тема санкцій виникає автоматично і може завершитися припиненням повноважень української делегації", - сказав він.

"Група Європейської народної партії проситиме про припинення повноважень української делегації і одночасно рішучих дій з боку Комітету міністрів і Генерального секретаря. Якщо український уряд хоче вийти зі складу Ради Європи, він має чітко про це сказати. Якщо ні - потрібно дотримуватися європейських стандартів. Політична помста неприпустима", - підкреслив Л.ВОЛОНТЕ.

Коментуючи вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ, Л.ВОЛОНТЕ заявив, що "використання судочинства у політичній боротьбі... не відповідає демократичним стандартам, не зрозуміле для міжнародного співтовариства і не може бути підтримано на рівні Ради Європи".

"Незабаром у Парижі відбудеться засідання постійного комітету ПАРЄ. Я в ньому братиму участь і пропонуватиму від імені Європейської народної партії теми для поточних і термінових дебатів на квітневу сесію. Рада Європи не може залишатися осторонь очевидних порушень зобов'язань, які взяла на себе Україна. Я сподіваюся, що інші партії нас підтримають", - заявив він.