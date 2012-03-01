ЦВК Росії "замовив" українських депутатів

На президентських виборах у Росії як спостерігачі будуть присутні народні депутати України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, народні депутати будуть направлені спостерігачами «по різних лініях, тобто, по лінії міжнародних організацій, ОБСЄ, Ради Європи, Міжнародної асамблеї СНД».

Водночас В.ЛИТВИН додав, що «останніми днями отримав декілька листів від Центральної виборчої комісії Росії з пропозицією направити депутатів з конкретними прізвищами».

«Я розумію, що тут є відповідна ініціатива, яку я вітаю, за винятком одного положення, що всі витрати несе сторона, яка направляє цих людей, я маю на увазі депутатів, які демонструють відповідну ініціативу», - наголосив він.

В.ЛИТВИН підкреслив: «Тому ми їм пропонуємо: будь ласка, ми відрядження оформляємо, але ви якось знайдіть можливість за свій кошт поїхати, бо у нас це не передбачено».