Азаров читає лекцію «майбутнім прем'єр-міністрам»

В Ужгороді на лекцію прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА прийшли 900 студентів закарпатських вишів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці до Закарпатської області з робочою поїздкою прибув прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Це його перше відвідування Закарпаття за дворічний термін перебування на посаді глави уряду.

Свій візит до області М.АЗАРОВ почав з лекції для студентів трьох закарпатських вишів. Лекція розпочалася об 11.00, проходить у приміщенні Закарпатського обласного музично-драматичного театру. На лекції присутні 900 студентів Ужгородського національного, Закарпатського державного та Мукачівського державного університетів.

Свою лекцію М.АЗАРОВ почав з фрази: «Я сподіваюся, що серед вас багато тих, хто достоєн бути прем’єр-міністрами» і запросив двох студентів на сцену драмтеатру.

«У нас з вами демократія, тому залишимо обох студентів моїми помічниками під час лекції, а потім проголосуємо, хто достойніший», - сказав прем’єр-міністр.

М.АЗАРОВ читає лекцію на тему: «Що зробити для того, щоб економіка України розвивалася швидко та динамічно».

Після лекції М.АЗАРОВ планує відвідати новозбудовану дамбу в Ужгородськоу районі Закарпаття.