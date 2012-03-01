Свідок назвав прикрою помилкою арешт Іващенка

Екс-директор Правового департаменту Міністерства оборони Володимир КИРИЛЕНКО заявляє, що у Міноборони та в департаменті вважають прикрою помилкою притягнення колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА до кримінальної відповідальності за погодження проекту плану санації Феодосійського судно-механічного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на допиті як свідка з боку сторони захисту В.ІВАЩЕНКА на засіданні Печерського районного суду Києва.

«Валерія Володимировича багато нашого колективу дуже поважали, тому що йому жодному з 10 міністрівтак важко не було, бо в нього, коли у КУЗЬМУКА, наприклад, було 8 чи 10 заступників, у нього було двоє, з яких один хворів, і він практично один працював. Ми у колективі його арешт сприйняли дуже схвильовано: де ми були і чому так сталося? Ми вважаємо, що ніяких порушень з боку працівників Міністерства оборони, юристів не було… Ми вважаємо, у колективі, що притягнення нашого колишнього керівника до кримінальної відповідальності за цей факт (погодження проекту плану санації заводу – УНІАН) - це прикра помилка. Це я вважав і вважаю зараз», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, В.ІВАЩЕНКО погодив не план санації, підготовлений керуючим санацією, а доопрацьований Міністерством оборони проект.

Крім того, свідок звернув увагу суду на те, що Господарський суд Криму не міг би затвердити цей план, якби він не відповідав вимогам чинного законодавства і суперечив інтересам держави і безпосередньо Міністерству оборони.

Також В.КИРИЛЕНКО зауважив, що у перелік стратегічних державних об’єктів, затверджених Кабінетом міністрів, ФСМЗ не був включений, жодних спеціальних вказівок від В.ІВАЩЕНКА щодо цього підприємства – розгляду плану санації в суді, її подальшого проходження - він не отримував