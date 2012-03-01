Суд у справі Пукача почав вивчати матеріали

Печерський районний суд Києва перейшов до стадії дослідження матеріалів справи за обвинуваченням колишнього генерала МВС України Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, зауваживши, що таким чином суд завершив процедуру допиту іншого потерпілого у справі журналіста Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО.

Коментуючи перебіг розгляду справи, В.ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що суд порушує міжнародні норми, проводячи засідання у закритому режимі. За словами адвоката, на засіданнях вона неодноразово і дуже чітко наголошувала, що суд має керуватися Європейською конвенцією з прав людини, а не старим Кримінально-процесуальним кодексом, «який не передбачає процедури проведення судових засідань у змішаному режимі».

Разом з тим, наголосила В.ТЕЛИЧЕНКО, «суд свідомо і демонстративно проігнорував європейські стандарти і вирішив проводити всі судові засідання у справі за обвинуваченням ПУКАЧА в закритому режимі, пославшись на те, що це в інтересах національної безпеки».

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, таке рішення суду вона розцінює виключно як демонстративне ігнорування міжнародних норм.

Наступне судове засідання у справі О.ПУКАЧА відбудеться 5 березня об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу стосовно О.ПУКАЧА.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча О.ПОДОЛЬСЬКОГО і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв вбивство останнього.

Справа О.ПУКАЧА розглядається в Печерському райсуді в закритому режимі.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав за винних у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.