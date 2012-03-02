"Собор": нові призначення довели повну залежність Януковича від Росії

Партія Українська платформа «Собор» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА “правдивих відомостей про громадянство новопризначених Президентом силовиків”, а також негайно звільнити Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

У документі зазначається, що В.ЯНУКОВИЧ останнім часом здійснив низку кадрових призначень, які “викликали обґрунтоване занепокоєння української спільноти”.

“Характерно те, що всі новопризначені мають або тісні зв’язки з родиною Президента, або з Росією, дехто – одне і друге. Керувати СБУ призначено уродженця Росії, який дуже довго працював в структурах КДБ та керував питаннями особистої охорони діючого Президента. Міністром оборони стала особа, яка відзначилась особливою жорстокістю в бійках у Верховній Раді, донедавна – громадянин Росії. Перший віце-прем’єр управляв дуже великими бізнес-структурами в Росії, а в Україні – ще й митницею і СБУ, міністр фінансів, за інформацією ЗМІ, має тісні зв’язки з сім’єю ЯНУКОВИЧІВ”, - сказано у заяві УП «Собор».

На думку членів партії, мають бути оприлюднені відомості про громадянство новопризначених Президентом України силовиків.

Крім того, «Собор» вимагає негайно відправити у відставку “відвертого українофоба Дмитра ТАБАЧНИКА, бо реальна загроза зникнення як такої історії України в навчальних програмах збільшується щодня”.

«В іншому разі Віктор ЯНУКОВИЧ неминуче перетвориться на весільного генерала, а українська державність - на декорацію режисерів «Руського міра», - переконані в УП “Собор”.

На думку членів партії, “останні кадрові призначення, що здійснені Президентом ЯНУКОВИЧЕМ у сфері національної безпеки і оборони, вкотре засвідчили його повну залежність від керівництва сусідньої держави”.