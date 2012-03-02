Посол Данії шокований: бачить у Києві машини, як у Челсі

Посол Данії в Україні Мікаель Борг-Хансен отримує листи від депутатів датського парламенту, обурених жорстким поводженням з тваринами в Україні.

Про це він розповів в інтерв`ю "Українській правді".

Дипломат зазначив, що посольство отримує листи з приводу знищення бездомних собак в Україні.

"Це більше стосується наших нідерландських колег. У їх парламенті є партія, яка займається правами собак і в цілому звірів. Ми теж отримували такі листи від депутатів. Але частіше депутати пишуть через справу Юлії Тимошенко", - додав Борг-Хансен.

"Якщо в Україні є проблема бездомних собак, то треба гуманно ставитися до тварин, не користуватися отрутою, а стерилізувати або вбивати їх швидко гуманним способом", - вважає він.

Посол також здивувався кількості дорогих авто в Україні.

Він зазначив, що в Данії "депутати люблять показати, які вони демократи", і приїздять до парламенту на велосипедах.

"Якщо вони хочуть мати машину, то зобов`язані нарівні з усіма платити дуже високий податок на автомобіль. Чи є взагалі машини "Бентлі" в Королівстві Данія? Я не думаю. Для мене було шоком побачити на вулицях Києва ті ж машини, що і в Челсі. Я жив і працював у найбагатшому кварталі Лондона, я був там самою бідною людиною і бачив там ті ж машини, що і тут, де така бідність серед населення! Як це може бути", - уточнює Борг-Хансен.

На думку дипломата "це означає, що люди взагалі не платять податків".