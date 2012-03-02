Чоловік Тимошенко хоче від Європи санкцій для Януковича

Чоловік Юлії Тимошенко Олександр вважає, що Європа має ввести санкції проти української влади.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню Фокус.

Так, він відзначив, що кілька тижнів, які минули після прийняття жорсткої резолюції ПАРЄ, показали, що керівництво країни не має наміру звертати увагу на цей документ, навіть незважаючи на те, що для України він носить обов`язковий міжнародно-правовий характер.

"Потрібні персональні санкції проти Януковича, ключових політичних і економічних фігур з його оточення, керівників адміністрації президента, Кабінету міністрів, Партії регіонів, суддів і правоохоронців, які виконують політичні замовлення по придушенню прав громадян, переслідуванню опозиційних політиків", - вважає Тимошенко.

"Мова йде про заборону на в`їзд у ЄС, заморожування рахунків, різних активів, що належать зазначеним особам прямо або під прикриттям найближчих родичів або підставних юридичних і фізичних осіб", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи відомі йому факти, що хтось ще із соратників Тимошенко збирається просити про політичний притулок, він зазначив, що в Україні "такий стан, коли притулку може попросити більше половини населення".

"Але навіщо? Чи не краще зібратися й змусити це зробити одній людині - Януковича? Нехай він просить притулку. Але, напевно, йому притулок тепер може надати тільки Антарктида", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи планує він або Євгенія Тимошенко ввійти в передвиборний список, він сказав:

"Для нашої родини це не головне. Пріоритет один - Юлія Тимошенко повинна бути на свободі".

За його словами, із дружиною він спілкується тільки через дочку й адвокатів.

"Те, що Тимошенко у в`язниці, не означає, що вона повністю ізольована. Вона через ґрати керує всіма необхідними процесами, спілкується з людьми",- сказав він.

Українська правда