Після обвалу в донецькій «копанці» шукають шістьох людей

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

За інформацією рятувальників, аварійні роботи вкрай ускладнені тим, що виробки сильно загазовані і не обладнані.

Як повідомив заступник начальника Центрального штабу Державної воєнізованої служби України в Донецьку Юрій ЗИНОВ’ЄВ, на даний час в «копанці» ведеться провітрювання гірничих виробок. «Дуже висока концентрація СО (чадного газу - УНІАН). Поки не провітримо, йти туди не можна», - сказав Ю.ЗИНОВ’ЄВ.

Він також відзначив, що виробки в «копанці» дуже вузькі, «що навіть у респіраторі не пролізеш».

«Аварійно-рятувальні роботи ведуться цілодобово», - завірив Ю.ЗИНОВ’ЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня о 12.10 до Єнакіївського міськвідділу міліції надійшла інформація від представників місцевої газети про те, що поблизу селища Коютине м. Вуглегірськ стався обвал в «копанці», є жертви.

Зі слів родичів людей, що працювали у цій «копанці», на момент обвалу в ній нібито перебували п`ять осіб.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр, що призвело до загибелі людей). Вживаються заходи зі встановлення організаторів несанкціонованого вуглевидобутку, а також робітників даної «копанки».