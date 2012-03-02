ГПУ наполягає, що перекуп «тушок» - не кримінал

У Генеральній прокуратурі наполягають, що підкуп депутатів за перехід до іншої фракції є політичною, а не кримінальною корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник генпрокурора Віктор ЗАНФІРОВ, відповідаючи на запитання про отримання народним депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ 450 тис. доларів за вступ до іншої депутатської групи (фракції).

«Генпрокуратура вивчила усі матеріали і дійшла висновку, що тут складу кримінального злочину немає, а є політична корупція, а оцінку політичній корупції має дати виборець», - сказав В.ЗАНФІРОВ.