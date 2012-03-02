Акімова стверджує, що переговори з МВФ продовжуються

13:49, 02 березня 2012
Політика
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Журналісти запитали про міністра економіки

Ірина АКІМОВА
Україна подовжує вести переговори з Міжнародним валютним фондом про надання чергового траншу кредиту.

Про це, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН у Харкові, сказала перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

«Переговори ведуться. Процес переговорів – це довготривалий процес. Коли будуть досягнуті результати, вони обов’язково будуть оголошені», - сказала І.АКІМОВА.

Вона також зауважила, що не володіє інформацією про терміни призначення та можливі кандидатури на посаду міністра економіки України.

 

 

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