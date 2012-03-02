«Київ на межі загибелі» - онлайн-конференція лідера ФПК

У понеділок, 5 березня, об 11:00 відбудеться онлайн-конференція головного координатора Громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», одного з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталія ЧЕРНЯХОВСЬКОГО на тему: «Київ на межі загибелі: тотальна забудова, знищення зелених зон, нашестя МАФів, стихійна торгівля і відсутність демократичних виборів мера і Київради».

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ відповість на запитання киян і жителів інших міст України, розповість про найбільш актуальні проблеми Києва та шляхи їх подолання.

Онлайн-конференція відбудеться в прес-центрі інформаційного агентства «Наш продукт» за адресою: Київ, вул. Старокиївська, 10 «г», бізнес-центр «Вектор» (1-е крило, 1-й поверх, заїзд з вул. Галі Тимофєєвої)

Відеотрансляція – за посиланням http://ianp.com.ua/ru/online

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