Янукович здійснив перестановки в СБУ
16:20, 02 березня 2012Політика
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Зміни відбулися у двох департаментах
|Віктор Янукович
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Глави держави.
Володимира СЕЛЕЗНЬОВА призначено начальником Департаменту оперативного документування Служби безпеки України.
Перед цим, іншими указами, В.ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра ПЕТРУЛЕВИЧА з посади начальника Департаменту оперативного документування Служби безпеки України, Геннадія БЕРЕЗОВСЬКОГО - з посади начальника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України, а М.БОНДАРЧУКА - з посади заступника начальника Управління державної охорони України з матеріально-технічного забезпечення СБУ.
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