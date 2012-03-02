Янукович здійснив перестановки в СБУ

Зміни відбулися у двох департаментах

Президент України В.ЯНУКОВИЧ призначив Михайла БОНДАРЧУКА начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. Президент України В.ЯНУКОВИЧ призначив Михайла БОНДАРЧУКА начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Глави держави. Володимира СЕЛЕЗНЬОВА призначено начальником Департаменту оперативного документування Служби безпеки України. Перед цим, іншими указами, В.ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра ПЕТРУЛЕВИЧА з посади начальника Департаменту оперативного документування Служби безпеки України, Геннадія БЕРЕЗОВСЬКОГО - з посади начальника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України, а М.БОНДАРЧУКА - з посади заступника начальника Управління державної охорони України з матеріально-технічного забезпечення СБУ.

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