Яценюк у ВР прокладає дорогу міжнародним спостерігачам

Народні депутати, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК і член цієї партії Руслан КНЯЗЕВИЧ внесли у парламент проект постанови про запрошення офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на вибори народних депутатів України в жовтні 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Фронт Змін”.

У пояснювальній записці до проекту зазначається, що “проведення виборів із дотриманням законодавства України та європейських стандартів демократії напряму впливатиме на рівень легітимності майбутнього парламенту, інших органів державної влади, персональний склад яких формується за участю Верховної Ради”.

А.ЯЦЕНЮК і Р.КНЯЗЕВИЧ пропонують звернутися до Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва у Європі та інших міжнародних організацій для направлення місій спостерігачів до України для спостереження за ходом виборів 28 жовтня.

У проекті голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ доручається направити відповідні запрошення, а Центральній виборчій комісії, відповідно до закону, - здійснити реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій.

У документі зазначено, що «з метою уникнення можливих зловживань та маніпуляцій під час виборчого процесу, для забезпечення доступу європейської спільноти до стану дотримання виборчого законодавства в Україні суб’єктами виборчого процесу, необхідно забезпечити якнайширший доступ спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій до спостереження за ходом виборчого процесу».