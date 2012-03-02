Герман вимагає вибачень від Литвина
Ганна Герман закликає спікера ВР вибачитись перед жінками україни, нагадавши йому, що ще з часів княгині Ольги жінки займали високий статус у суспільстві
|Ганна Герман
Про це вона заявила в коментарі Корреспондент.net
"Мене здивувало, що Володимир Литвин назвав українською традицією ставити жінку на нижчий в порівнянні з чоловіком ступінь. Це не відповідає також і християнській ментальності, про яку згадує Володимир Михайлович. Церква і віра завжди ставили Діву Марію, матір Господа нашого, на найвищу вершину", - підкреслила Герман.
Вона відзначила, що в українській традиції, починаючи зі Святої княгині Ольги, жінка завжди займала рівне з чоловіком положення. "Отже української традиції, згідно з якою жінку ставлять нижче за чоловіка, не існує", - заявила Герман.
"Я б дуже хотіла, щоб Литвин, виступаючи за гендерний паритет в українському парламенті, не посилався ні на ментальність, ні на традиції, яких ніколи не існувало в українській історії", - підсумувала Герман.
Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, спікер Верховної Ради Володимир Литвин виразив сумніву в доцільності законодавчого визначення квот представництва жінок в органах державної влади.
"Але суспільство не виконуватиме (законодавчі норми - ред.), якщо ми не позбавимося того, що у нас є вже традицією і, в принципі, воно входить в християнську ментальність, згідно з якою чоловік - це вища істота, оскільки жінка створена була з ребра Адама. Відповідно вона вже стоїть на нижчому ступені", - сказав він.