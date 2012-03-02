Герман вимагає вибачень від Литвина

Керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганна Герман закликає спікера Верховної Ради Володимира Литвина вибачитися перед українськими жінками за свої висловлювання.

Про це вона заявила в коментарі Корреспондент.net

"Мене здивувало, що Володимир Литвин назвав українською традицією ставити жінку на нижчий в порівнянні з чоловіком ступінь. Це не відповідає також і християнській ментальності, про яку згадує Володимир Михайлович. Церква і віра завжди ставили Діву Марію, матір Господа нашого, на найвищу вершину", - підкреслила Герман.

Вона відзначила, що в українській традиції, починаючи зі Святої княгині Ольги, жінка завжди займала рівне з чоловіком положення. "Отже української традиції, згідно з якою жінку ставлять нижче за чоловіка, не існує", - заявила Герман.

"Я б дуже хотіла, щоб Литвин, виступаючи за гендерний паритет в українському парламенті, не посилався ні на ментальність, ні на традиції, яких ніколи не існувало в українській історії", - підсумувала Герман.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, спікер Верховної Ради Володимир Литвин виразив сумніву в доцільності законодавчого визначення квот представництва жінок в органах державної влади.

"Але суспільство не виконуватиме (законодавчі норми - ред.), якщо ми не позбавимося того, що у нас є вже традицією і, в принципі, воно входить в християнську ментальність, згідно з якою чоловік - це вища істота, оскільки жінка створена була з ребра Адама. Відповідно вона вже стоїть на нижчому ступені", - сказав він.