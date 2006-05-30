Президент подякував Чупруну за розуміння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО представив активу Донецької області нового голову обласної державної адміністрації Володимира ЛОГВИНЕНКА і подякував за роботу колишньому губернатору області Вадиму ЧУПРУНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, указ про призначення В.ЛОГВИНЕНКА губернатором зачитав глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК.

У своєму виступі Президент щиро подякував В.ЧУПРУНУ за роботу на посаді губернатора і зазначив, що той очолив регіон у складній економічній і політичній ситуації. Президент наголосив, що В.ЧУПРУНУ вдалося знайти формат взаємодії з різними політичними силами регіону, а також керівниками великих підприємств і установ.

У слові у відповідь В.ЧУПРУН подякував за визнання його заслуг перед областю.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Президент України своїм Указом звільнив В.ЧУПРУНА з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. В.ЛОГВИНЕНКО був призначений на цю посаду 16 травня.

В.ЛОГВИНЕНКО обіймав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації в період, коли областю керував Анатолій БЛИЗНЮК (2002.11-2005.01).