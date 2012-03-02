Попов нагрянув у дитячу поліклініку

Сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов особисто перевірив роботу одного з найпопулярніших медичних закладів Дніпровського району. Як повідомляє прес-служба КМДА, без попередження та попередніх домовленостей очільник КМДА відвідав дитячу поліклініку №1. Саме щодо цієї установи за телефоном Call-центру та особисто Олександру Попову надійшло чимало скарг від киян щодо недотримання температурного режиму. Через тріщини у фасаді, та аварійний стан приміщення, збудованого ще у 80-тих роках минулого століття, температура повітря в поліклініці зрідка піднімалась вище 12 градусів взимку.

«Про які глобальні зміни чи світовий рівень можна говорити, якщо у нас хворі діти змушені чекати прийому у приміщенні, де температура 12 градусів. Не кажучи вже про те, що лікарі весь цей час змушені були працювати в таких умовах. Вирішуючи проблеми галузі, ми повинні виходити не з теоретичних красот, а з реального стану речей. Будівля поліклініки в аварійному стані. А значить її потрібно терміново ремонтувати», – наголосив Олександр Попов.

Міський очільник розкритикував бюрократичний підхід до вирішення нагальних проблем і пообіцяв, що питання буде вирішено.

Під час перевірки поліклініки Олександр Попов поспілкувався з мамами маленьких пацієнтів та лікарями закладу. Голова КМДА пообіцяв посприяти їм у вирішенні кадрової проблеми поліклініки, адже, нині тут не вистачає щонайменше 30% лікарів та загалом підтримувати педіатрію.

«Вітчизняні педіатри мають високий професіональний рівень, і ми повинні сприяти у розвитку цієї галузі, адже це передусім здоров’я, та правильний розвиток наших дітей», – наголосив Олександр Попов.