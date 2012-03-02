КОД називає віддання Хорошковському євроінтеграції знущанням

Комітет опору диктатурі вважає, що призначення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО на посаду першого віце-прем'єр-міністра, відповідального за напрямок євроінтеграції, виглядає як знущання над європейськими принципами демократії та верховенства права.

Про це йдеться у заяві КОД, переданій агентству УНІАН.

“На наше тверде переконання, євроінтеграційні переговори з людиною, яка своїми діями із запровадження політичних репресій вже завдала непоправної шкоди європейській перспективі України, є безперспективними, знущальними та принизливими для країн ЄС та їхніх представницьких органів. Переговори з ХОРОШКОВСЬКИМ про вступ України до Європейського Союзу, гарантування додержання прав і свобод за своєю абсурдністю дорівнюють переговорам, наприклад, з Берією про права людини”, - говориться у заяві.

У КОД зауважили, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, який очолював СБУ та Мінфін, було причетний до кількох скандалів, зокрема, «у справі «РосУкрЕнерго», коли всупереч здоровій логіці та міжнародним угодам з власності держави на користь «РУЕ» було вилучено понад 11 млрд. кубометрів природного газу, допитах журналістів та блогерів, керівника музею «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО, керівника Київського офісу Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ тощо».

Крім того, у КОД запевняють, що саме з подачі В.ХОРОШКОВСЬКГО відібрали частоти на мовлення у «5 каналу» і ТВі, а за журналістами ТВі, окрім того, за особистою вказівкою екс-голови СБУ було незаконно встановлено зовнішнє спостереження.

«Особливий цинізм даного призначення полягає в тому, що саме Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ як керівник української спецслужби був одним з ідеологів та головним практичним виконавцем здійснення в Україні політичних репресій», - йдеться у заяві.

У КОД зауважили, що мова йде про переслідування опозиціонерів, насамперед Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.