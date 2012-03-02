Опозиція вимагає негайної публічної зустрічі з Януковичем

Опозиція вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА негайно оголосити про час та місце публічної та відкритої зустрічі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», 10 днів тому опозиційні депутати звернулись до Президента України з вимогою про публічну зустріч для обговорення критичної ситуації в країні та шляхів виходу з неї, проте окрім заяви В.ЯНУКОВИЧА «про постійне бажання зустрітися та відчувати настрої у парламенті» в одному з інтерв’ю, ні опозиція, ні народ України нічого так і не почули.

«За цей час Україна ще більше наблизилась до прірви. Влада винесла ганебний та несправедливий вирок ще одному своєму політичному опоненту Юрієві ЛУЦЕНКУ та вступила в черговий конфлікт з Євросоюзом, що унеможливлює парафування Угоди про асоціацію з ЄС. Цього ж тижня в Україні зросли тарифи на воду для населення та ціни на бензин. Парламентська більшість і Президент не зробили жодного кроку щодо негайного виконання вимог, що містяться у Резолюції ПАРЄ. Йдеться, зокрема, про забезпечення незалежного лікування лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО поза межами колонії, зняття з екс-прем’єра політично вмотивованих звинувачень та приведення до європейських вимог, як цього вимагає Резолюція ПАРЄ, статей 364 і 365 Кримінального кодексу України, а також забезпечення повноцінної участі Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА у парламентських виборах», - заявляють у «Батьківщині».

«Влада знову демонструє безпомічність як у вирішенні проблем всередині країні, так і в зовнішньополітичних питаннях. Вона продовжує міняти місцями гравців у своїй команді, проте жодного ефекту від цього немає. Щоденні корупційні скандали за участі призначених цією владою чиновників, погіршення життя українців щогодини та зневага міжнародної спільноти - ось що приніс ще один тиждень цієї влади. Опозиція іще раз звертається з вимогою до Президента ЯНУКОВИЧА. Досить ховатися за розлогими й беззмістовними інтерв’ю та повідомленнями прес-служби. Настав час відповідати на питання, які хвилюють всю Україну», - наголошують у «Батьківщині».