Азаров просить поділитися рецептом від стресу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вже адаптувався до стресових ситуацій.

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

«Зі стресом боротися неможливо. Його або не допускаєш, або до нього звикаєш. Останнє я використовую у своїй практиці. Я вже адаптувався до стресових ситуацій, оскільки вони мене супроводжують постійно. Однак, а якщо це так, то, у принципі, це такий же нормальний стан, як і сон для людини. Можливо, ви не згодні з цим?», - відзначив М.АЗАРОВ.

Також він попросив користувачів Facebook написати йому рецепт боротьби зі стресом. «Можливо, кожний день треба випивати по склянці валеріани? Давайте подискутуємо», - запропонував глава уряду.