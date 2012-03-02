Азаров заявляє, що Газпром вже знизив ціну на газ - «для певних компаній»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про можливе зниження «Газпромом» ціни на газ для України на 10%.

Про це він повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання користувачів Facebook.

«Газпром» не тільки пообіцяв, а й вже і знизив для певних компаній ціну газу на 10 %. Коли в нашій країні був з візитом голова Держдуми Сергій НАРИШКІН, він передав нам проект угоди, в якій передбачалося також зниження ціни газу на 10%. Керівництво компанії «Нафтогаз» у даний час займається проведенням переговорів з «Газпромом» з цього питання», - відзначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого під час свого офіційного візиту до України голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН заявив про те, що Міністерство енергетики Російської Федерації передало українській стороні новий проект газового договору.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.