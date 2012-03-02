МВФ змінює керівника місії в Україні?

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення замінити главу місії в Україні.

Про це УНІАН повідомив джерело у фінансових колах.

За інформацією джерела, вже найближчим часом новий керівник місії може прибути до України для обговорення питання щодо продовження програми співпраці.

«Очікується, що незабаром новий керівник місії приїде до України», - сказав співбесідник агентства. При цьому він не зміг уточнити причини, з яких буде замінено керівника місії МВФ в Україні.

За непідтвердженою поки що інформацією, новий керівник місії раніше займався аналогічною роботою у Білорусі.

Нагадаємо, що главою місії МВФ по Білорусі на сьогодні є Кріс ДЖАРВІС.

Нагадаємо, місію МВФ в Україні з грудня 2009 року очолює Танос АРВАНІТІС. Його було призначено на цю посаду замість Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ, яка очолювала місію МВФ з кінця 2008 року.