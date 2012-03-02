Янукович знайшов заступників Балозі й Богатирьовій
19:55, 02 березня 2012Політика
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Президент призначив Віталія Бута першим заступником глави МНС і Романа Богачева заступником міністра охорони здоров`я
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віталія БУТА першим заступником міністра надзвичайних ситуацій України.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив В.БУТА з посади заступника міністра надзвичайних ситуацій.
Крім того, Президент призначив Романа БОГАЧЕВА заступником міністра охорони здоров`я України - керівником апарату.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншим своїм указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив з цієї посади Галину КАЛІШЕНКО.
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