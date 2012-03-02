Шендерович: у світі скривляться, але вибори визнають. Росія - не Білорусь

Російський опозиціонер, письменник-сатирик і журналіст Віктор ШЕНДЕРОВИЧ вважає, що за будь-яких обставин світова спільнота визнає результати президентських виборів у Росії.

Таку думку він висловив в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН в РФ, відповідаючи на запитання, чи визнає світ результати виборів і сам факт повернення Володимира ПУТІНА на головний пост Росії.

“Я думаю, що скривляться та й визнають. Росія - не Білорусь”, - сказав В.ШЕНДЕРОВИЧ.

Він пояснив, що у Росії досить багато важелів впливу на західне співтовариство. Зокрема, це газ, середньоазіатські бази і міжнародні політика.

“Я думаю, що західне співтовариство давно дуже деградувало. З часів Тетчер і Рейгана дуже здрібніла західна політика”, - сказав В.ШЕНДЕРОВИЧ.

Довідка УНІАН. Вибори Президента РФ призначено на 4 березня. На пост глави держави, окрім прем`єр-міністра В.ПУТІНА, претендують: мільярдер Михайло ПРОХОРОВ і лідери парламентських партій Геннадій ЗЮГАНОВ (КПУ), Сергій МИРОНОВ («Справедлива Росія») і Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ (ЛДПР).

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