Янукович дав орден голові Рахункової палати Росії

Сергія Степанишина нагородили орденом "За заслуги" II ступеня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив Голову Рахункової палати Російської Федерації Сергія СТЕПАШИНА орденом "За заслуги" II ступеня Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Як наголошується у документі, нагороду вручено за значний особистий внесок у розвиток українсько-російських міждержавних відносин.

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