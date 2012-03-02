Литвин розповів, коли Рада повернеться до розгляду КПК

Проект Кримінально-процесуального кодексу розглянуть у другому читанні 10-13 квітня.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Володимир Литвин на своїй сторінці в "ВКонтакте", повідомляє Українська правда.

"Оптимальним було б розглядати його 10-13 квітня, причому, розглядати і обговорювати постатейно і по розділам", - написав він.

Як відомо, 9 лютого Верховна Рада прийняла за основу проект Кримінально-процесуального кодексу.

Кодекс був внесений до Верховної Ради за поданням президента Віктора Януковича.