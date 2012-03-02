До Тимошенко приїдуть гості з Європи

У понеділок, 5 березня, віце-президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбурга Хабсбург ДУГЛАС (Швеція) та член ПА ОБСЄ від Швеції Аса ЛІНДЕСТАМ відвідають колишнього прем‘єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО у Качанівській колонії в Харкові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Європейські політики хочуть дізнатися про стан здоров‘я лідера української опозиції та перевірити умови її утримання за гратами.

О 10.00 вони проведуть брифінг для преси біля Качанівської колонії.