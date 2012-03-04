Адвокат Тимошенко: 23 березня закінчиться комунікація з владою України

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО не виключив, що Європейський суд з прав людини розглядатиме скаргу екс-прем’єра у відкритому режимі.

Таку думку він висловив у коментарі кореспонденту УНІАН.

«У нас є певна імовірність, - на мій погляд, висока, - розгляду цього питання у відкритому режимі. Це не означає, що це буде так, але мені здається, воно може бути так», - сказав адвокат.

С.ВЛАСЕНКО зазначив, що Європейський суд надав скарзі Ю.ТИМОШЕНКО статус пріоритетної. За словами адвоката, суд встановив 23 березня кінцевою датою комунікації з владою України.

«Ми чекаємо 23 березня, моменту, коли закінчиться комунікація. У нас встановлена кінцева дата, до цього моменту в нас нічого не може відбуватися. Вони отримають відповіді уряду на ті запитання, які Європейський суд поставив, після цього ми матимемо право доповнити нашу скаргу, після цього уряд матиме можливість повторного реагування, після цього справа буде призначена до розгляду. 23 березня – це закінчення комунікації з урядом, а після цього все буде залежати від багатьох факторів», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що Європейський суд із прав людини швидко розгляне скаргу Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, інтереси Ю.ТИМОШЕНКО у Європейському суді з прав людини представлятимуть адвокати Валентина ТЕЛИЧЕНКО і С.ВЛАСЕНКО. У скарзі, поданій адвокатами 10 серпня, вказується про політично вмотивоване переслідування екс-прем`єра.

Адвокати зазначають, що рішення про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту було незаконним, а досудове і судове слідство проходили з порушенням норм Європейської конвенції з прав людини, зокрема, статті 3 (заборона на принизливе поводження або покарання), статті 5 (право на свободу та особисту недоторканість) і статті 18 (обмеження у застосуванні обмежень щодо прав).