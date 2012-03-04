В Україні проголосувало уже 15 тис. росіян

В Україні станом на 14.00 на виборах Президента РФ проголосували більш як 15 тис. громадян Росії, зокрема громадянин Росії у віці 100 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ повідомив під час сеансу зв'язку з ЦВК Росії.

«Станом на 14.00 за київським часом в Україні проголосувало більш як 15 тис. росіян», - сказав М.ЗУРАБОВ.

Посол повідомив, що відбувся більш ніж дворазовий приріст росіян, які проголосували, порівняно з виборам до Держдуми 4 грудня.

М.ЗУРАБОВ розповів, що на виборчу дільницю в Києві прибув сторічний громадянин Росії і самостійно проголосував. Крім того, в Києві проголосували 48 учасників воронезького хору, які прямують на гастролі до Будапешта.

За його словами, була організована смс-розсилка для всіх користувачів мобільних телефонів, які перебувають у роумінгу в Україні. Сьогодні також звучать оголошення про можливість проголосувати в аеропортах і на вокзалах, куди прибуває транспорт з РФ.

Він нагадав, що виборчі дільниці відкриті в Києві, Одесі, Харкові і Львові. Також 12 дільниць відкрито в місцях базування ЧФ Росії в Криму.

Крім того, працює 12 виїзних пунктів для голосування в інших містах України. Зокрема, в коментарі журналістам в Києві М.ЗУРАБОВ відзначив, що дуже активна робота проведена на Західній Україні, оскільки в цей час у Карпатах відпочиває багато російських туристів. Він відзначив, що у зв'язку з цим виїзне голосування організоване в Трускавці, Буковелі, а також в Рівному.

«Завдяки тому, що створена добра мережа місць для голосування і проведена дуже активна роз'яснювальна робота, ми, як мені видається, не погано підготувалися до сьогоднішнього голосування», - сказав посол.

Він також повідомив, що очікується, що в усій Україні проголосує більш як 22-23 тис. російських громадян.

М.ЗУРАБОВ відзначив, що на виборчій дільниці в Києві не встановлювалися веб-камери для контролю, оскільки це було складно зробити технічно.

Він також відзначив, що цікавився думкою спостерігачів і, за їх оцінками, жодних зауважень щодо ходу голосування немає.

М.ЗУРАБОВ також відзначив, що він не має зауважень до організації виборчого процесу в Києві.

«Абсолютно очевидно, що якщо політична і громадянська активність російських виборців буде така ж висока, як і зараз, то ми, мабуть, підбиратимемо місце просторіше, аби організувати голосування в коротші терміни і в комфортніших для виборців умовах», - сказав він.