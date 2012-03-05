Попов наказав пришвидшити ремонт доріг у Києві

Київ повинен активізувати роботу з ремонту транспортних магістралей і вулиць міста. Про це, як пише Kievpress , повідомив на апаратній нараді в понеділок, 5 березня, голова КМДА Олександр Попов.

«Ми зобов`язані кинути всі сили для наведення порядку на дорогах. Зараз місто випускає на маршрути нові автобуси і тролейбуси. Новий транспорт має їздити відремонтованими дорогами», – сказав Олександр Попов.

Керівник міста при цьому наголосив, що роботи необхідно виконувати не тільки швидко, але й якісно. «Давайте відразу домовимося: мені не потрібен звіт про виконану роботу, як таку. Головний критерій – якість. І за якість керівництво дорожньої служби несе персональну відповідальність», – сказав Олександр Попов.

Олександр Попов також нагадав, що нинішня весна буде дуже складною з погляду щільності робіт, запланованих містом. «Сподіваюся, всі розуміють, що графік робіт у нас надзвичайно щільний? І щодо ремонту доріг, і щодо ремонту дворів, і щодо благоустрою міста. Всі служби мають працювати чітко і злагоджено, питання, що виникають, необхідно вирішувати оперативно. Взимку ми мали достатньо часу для підготовки, тому збоїв бути не повинно», – сказав Олександр Попов.