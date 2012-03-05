У лікарнях Польщі - 5 українців, що постраждали у залізничній катастрофі

У лікарнях залишаються усі п’ятеро громадян України, які постраждали у залізничній катастрофі у Польщі.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив генеральний консул України у Кракові Віталій МАКСИМЕНКО.

«Стан здоров’я на сьогодні в них не погіршився. Звичайно, покращився, бо надана допомога, але їх ніхто з лікарні ще не виписав», - сказав він.

Генконсул зауважив, що лікарі після відповідного огляду сьогодні мають надіслати консульству офіційну інформацію про стан здоров’я українців.

За словами В.МАКСИМЕНКА, громадяни України, крім медичної допомоги, яка їм гарантована страховкою, можуть розраховувати на відшкодування матеріальних і моральних збитків, які вони зазнали через катастрофу.

«Ми будемо звертатися до воєводи (губернатора), аби нам дали конкретну інформацію, що буде зроблено для наших громадян, постраждалих у цій аварії», - сказав генконсул.

Він зауважив, що жодному із постраждалих українців не загрожує проблема з візами, адже навіть якби у когось строк дії візи закінчувався, все одно не виникло б жодних труднощів з його продовженням.

«Керівник лікарні звертається до відділу іноземців того чи іного воєводства, і їм продовжується віза», - сказав В.МАКСИМЕНКО.

Він також відзначив, що усі українці, які постраждали в аварії, перебували на території Польщі легально.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня близько 21.00 у Шльонському воєводстві на півдні Польщі зіткнулися два пасажирських потяги "Перемишль - Варшава" та "Варшава - Краків", у яких їхали близько 400 осіб. У катастрофі загинуло щонайменше 16 осіб. У польських лікарнях залишаються 49 із 57 постраждалих.