У середу, 14 березня, в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція засновників першої чесної української партії «До Корита!» – Партії української реконкісти.

Прес-конференція стане презентацією проекту, у формі перфоменсу з коритом і «п’ятачками», під час якого учасники наглядно продемонструють журналістам ідею та майбутні дії партії.

Участь у прес-конференції візьмуть: Михайло ЧАПЛИГА, Андрій РЕВТОВ, Юрій ФЕДОРЕНКО. Засновники партії «До Корита!» представлять ідею, тактику та стратегію партії, а також розкажуть про найближчі плани Партії української реконкісти.

Партія «До Корита!» – це політичний проект, мета якого - започаткувати процес незворотних суспільних перетворень, необхідних для кардинальної зміни всього політичного класу, що сформувався в Україні за останні 20 років.

17 листопада 2011 року різнокольорова «політична Еліта» Фронту Регіонів Батьківщини з переляку перед втратою власної легітимності скасувала опцію «Проти всіх» і схвалила новий виборчий закон – Закон Консервації Системи. Партія «До Корита!» зруйнує підступні плани акторів політичного театру абсурду та переможе в епічній битві «при Кориті»!

Початок - об 11.30.

Адреса УНІАН: м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

http://www.facebook.com/Do.Koryta

http://www.facebook.com/groups/koryto/

http://www.DOKOPUTA.org/

Акредитація для журналістів і фотографів закінчується 13 березня о 20:00.

Телефон для акредитації:

(067) 329-20-73

Тетяна ЛУПОВА,

прес-секретар проекту

У разі виникнення питань, ви також можете зв’язатись з автором ідеї проекту

(050) 544-10-33 Михайло ЧАПЛИГА.