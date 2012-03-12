Янукович привітав Рауля Кастро

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав голову Державної ради і Ради міністрів Куби Рауля КАСТРО з 20-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Куба.

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: «Приємно відзначити, що за цей період нашим дружнім країнам вдалося сформувати міцну договірно-правову базу двосторонніх взаємин, досягти вагомих успіхів у співробітництві в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, а також у рамках міжнародних організацій.

Сьогодні, коли розвиток українсько-кубинських стосунків вийшов на якісно новий рівень, у тому числі завдяки нашим домовленостям під час мого державного візиту до Вашої країни у жовтні 2011 року, хочу наголосити, що Україна зацікавлена у подальшій активізації політичного діалогу та поглибленні співпраці, зокрема з реалізації спільних проектів, насамперед у сферах машинобудування, фармацевтики, медицини, залізничного транспорту та хімічній промисловості».

В.ЯНУКОВИЧ побажав Р.КАСТРО успіхів у державній діяльності, а кубинському народу - миру та процвітання.