Томенко каже, що опозиція пожертвує недоторканністю за однієї умови

Фракції опозиції готові голосувати за зняття депутатської недоторканності, якщо одночасно з цим буде знята недоторканність з Президента України та суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола ТОМЕНКО.

Він наголосив, що опозиція неодноразово вимагала скасування недоторканності для вищевказаних посадовців.

«Ми хоч завтра готові голосувати, але у версії, що в нас не буде жодної недоторканної особи у країні», - сказав М.ТОМЕНКО.