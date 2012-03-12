Томенко каже, що опозиція пожертвує недоторканністю за однієї умови
15:15, 12 березня 2012Політика
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Опозиція готова скасувати недоторканність депутатів одночасно зі скасуванням недоторканності Президента та суддів
Микола Томенко
Фракції опозиції готові голосувати за зняття депутатської недоторканності, якщо одночасно з цим буде знята недоторканність з Президента України та суддів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола ТОМЕНКО.
Він наголосив, що опозиція неодноразово вимагала скасування недоторканності для вищевказаних посадовців.
«Ми хоч завтра готові голосувати, але у версії, що в нас не буде жодної недоторканної особи у країні», - сказав М.ТОМЕНКО.
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