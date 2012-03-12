Томенко каже, що опозиція пожертвує недоторканністю за однієї умови

15:15, 12 березня 2012
Політика
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Опозиція готова скасувати недоторканність депутатів одночасно зі скасуванням недоторканності Президента та суддів

Микола Томенко під час засідання парламенту. Київ, 19 жовтня

Фракції опозиції готові голосувати за зняття депутатської недоторканності, якщо одночасно з цим буде знята недоторканність з Президента України та суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола ТОМЕНКО.

Він наголосив, що опозиція неодноразово вимагала скасування недоторканності для вищевказаних посадовців.

«Ми хоч завтра готові голосувати, але у версії, що в нас не буде жодної недоторканної особи у країні», - сказав М.ТОМЕНКО.

 

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