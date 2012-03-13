Тюремники заявляють, що Тимошенко хоче лікуватися лише в Берліні

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській колонії, наполягає на стаціонарному лікуванні за кордоном, а саме: в Центрі спортивної науки та спортивної медицини клініки Шаріте (м. Берлін).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як йдеться у повідомленні, 12 березня під час відвідування лікарями у житловому приміщенні Качанівської виправної колонії Ю.ТИМОШЕНКО не надала згоди на проведення медичного огляду, зокрема вимірювання температури тіла та артеріального тиску.

«Також вона категорично відмовилася від запропонованої німецькими та українськими лікарями програми подальшого консервативного і реабілітаційного лікування, наполягаючи на стаціонарному лікуванні за кордоном, а саме в Центрі спортивної науки та спортивної медицини клініки Шаріте (м. Берлін)», - поінформували в ДПтСУ, додавши, що про це йдеться у відповідному акті відмови, складеному лікарями.

У свою чергу персоналом колонії Ю.ТИМОШЕНКО було роз’яснено порядок отримання медичної допомоги засудженими і ув’язненими в пенітенціарних закладах України, зазначили в прес-службі.

Також ДПтС України нагадує, що 7 березня на робочій зустрічі німецьких та українських лікарів були сформовані остаточні рекомендації щодо подальшого терапевтичного лікування Ю.ТИМОШЕНКО із здійсненням комплексу реабілітаційно-оздоровчих процедур, зокрема масажі, водне шіатсу, мануальна терапія, гальванічні ванни, лікувальна гімнастика, електрофорез.

«Адміністрацією колонії створені необхідні умови для проведення усіх цих терапевтичних заходів», - запевняють в ДПтС України.