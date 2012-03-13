Власенко: за висновками німецьких лікарів Тимошенко є непрацездатною
Захисник екс-прем`єра оприлюднив на прес-конференції витяги з документів
Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО за станом здоров’я є непрацездатною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновку німецьких лікарів за результатами медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, витяги з якого оприлюднив сьогодні на прес-конференції захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.
За його словами, на даний момент у нього на руках є два документи.
Першим з них, сказав С.ВЛАСЕНКА, є особистий дозвіл Ю.ТИМОШЕНКО на розголошення ним її діагнозу, який був встановлений групою німецьких і канадських лікарів разом з українськими медиками. Другим документом є безпосередньо висновок німецьких лікарів, перекладений українською мовою.
С.ВЛАСЕНКО сказав, що може зачитати декілька витягів з цього висновку.
Зокрема, згідно з одним із них, «пані ТИМОШЕНКО з цим комплексом скарг є непрацездатною», - сказав він.